Tenemos una gran deuda con la afición: Gallegos

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Felipe Gallegos, mediocampista de los Rayos del Necaxa, atendió a medios de comunicación en Casa Club tras completar una sesión de entrenamiento.

El chileno mencionó que ha sido un semestre negativo para el equipo. “Fue un torneo muy malo, estamos en deuda con la institución, con la afición, y reconocer que debemos ser autocríticos con nosotros mismos, sabemos que empezamos muy bien ganándole a Monterrey, al América, pero después nos costó un poquito, todos somos responsables de esta situación y el balance es negativo”.

Asimismo, explicó que buscará ganarse un lugar el próximo torneo. “Con el nuevo técnico parten todos de cero, lo importante es competir para ganarse un lugar dentro del once y para poder ayudar al equipo a salir delante de esta situación”.

Con respecto a su permanencia en Necaxa, Gallegos dijo lo siguiente. “Estoy tranquilo, me queda un año más de contrato aquí, por ende lo debo de cumplir, si sale por ahí otra opción lo tendría que meditar, pero mi prioridad sería quedarme acá, salir de esta situación que es complicada y más para nosotros que llevamos años en el Club y no nos gusta estar pasando por esto, lo importante es reconocer cuando las cosas se hacen mal”.

De igual forma, expresó que anotar el sábado frente a Rayados significó mucho para él. “El gol lo grité con todo después de tener un torneo malo porque no jugué en mi posición prácticamente todo el torneo y ahora que me dieron la oportunidad en mi posición, lo hice bien, aparte con gol, así que lo celebré con el alma, es importante y más cuando la situación del equipo no está bien”.

Sobre el cambio de posición, el andino comentó que le costó a la defensiva. “Lamentablemente no me adapté a la posición, me costó bastante a la hora de defender, atacar obviamente se me hace mucho más fácil, pero eso ya quedó atrás y esperar que el próximo torneo pueda volver a mi posición”.

Antes de concluir, Felipe mandó un mensaje a la afición. “Estamos en deuda con la afición, sería el cuarto torneo sin liguilla, entonces yo creo que estamos en deuda con ellos, son ellos los que van al Estadio a apoyarnos, son ellos los que viajan, entonces nosotros tenemos también esa responsabilidad de darle alegría a la gente, así que decirles que nos sigan apoyando y que trabajaremos al máximo para revertir la situación”.