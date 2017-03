Tenemos 1 camión para la basura y de milagro tenemos limpio a SFR: Prieto

Claudio Bañuelos

San Francisco de los Romo, Ags.- Narciso Prieto Castorena, director de Servicios Públicos de este Ayuntamiento reconoció que “de milagro“ mantienen limpio esta localidad que cuenta con 45 mil habitantes luego de que los 5 camiones recolectores de basura con los que cuentan solo funciona 1.

En entrevista el funcionario municipal señaló que “contamos con 5 camiones de recolección de basura y funcionan en ratos porque ya son unidades viejas y se están haciendo milagros, se imaginan nomás la Rivera y tenemos que estarlos reparando de inmediato. Cuando se descomponen tres o cuatro, sale ese camión a atacar lo que está más saturado, se va a atacar lo que está más fuerte en cuanto a basura“, dijo.

Más adelante señaló que requieren alrededor de 7 millones de pesos para adquirir al menos 5 camiones nuevos y poder dar el servicio de limpia como se requiere.

“hemos metido 39 contenedores nuevos y en mes medio ya los pusimos a operar, estamos renovando para dar una bonita imagen. Nos hacen falta unos 7 millones de pesos para comprar unos 5 camiones, pero en si San Pancho está limpio“.

Sobre las quejas de habitantes de varios fraccionamiento como Urbi y La Rivera deslindó al municipio de ofrecer servicios públicos toda vez que aclaró hay varias etapas que no están municipalizadas y los servicios de agua potable, alcantarillado, alumbrado público, y recolección de basura le corresponden a la constructora.

En ese punto manifestó “a veces por humanidad porque nosotros solo hacemos lo que nos corresponde“, expuso Prieto Castorena.

Al abundar en el particular aclaró que “si el municipio ya recibió la primera y la segunda etapa es lo que nos hacemos responsables, cuando hay otras etapas no nos podemos hacer responsables de luz, de servicios porque la constructora es la que se hace responsable y hasta ahorita todo lo que esta municipalizado nosotros hemos tratado de tenerlo al 100, tanto en alumbrado, en limpia, en áreas verdes y en todo los servicios y hasta ahorita nadie se puede quejar en lo que está municipalizado“.

Luego apuntó “qué si muchos reportan donde no está municipalizado esa no es nuestra responsabilidad. En Urbi hay una etapa, en la Rivera y me imagino que ese es el problema, hasta los han robado de cable o lámparas.

Más adelante reconoció la falta de elementos operativos en su área “Personal si nos falta, pero desgraciadamente no hay recursos para contratar, en mi área somos con todo y administrativos 140 y nos hacen falta unas 20 personas“.

A su vez comentó “la gente nos ayuda y trabaja cuando no les toca y luego les pagamos con tiempo“.

Al concluir el funcionario municipal francorromense puntualizó “pedimos disculpas a la gente por si llegamos tarde a hacer el servicio“.