Tendremos que reunirnos con banqueros para evitar asaltos a cuentahabientes: JLN

Francisco Espinosa

Aguascalientes, Ags.- Javier Luévano Núñez, secretario general del estado, aceptó que habrán de reunirse con autoridades bancarias para definir las acciones precisas a tomar respecto a la seguridad de los cuantahabientes, luego del constante robo de dinero que se han presentado en la entidad, apenas al salir de los bancos, la mayoría, con altos montos de efectivo.

Ante la sospecha justificada de que son los propios empleados bancarios los que están coludidos con los asaltantes, el funcionario dejó claro que los operativos de vigilancia y seguridad se intensificarán cunado haya mayor flujo de personas y efectivo en los bancos. “Lamentablemente todo esto ha pasado pero seguimos reforzando y trabajando para que ya no suceda”, afirmando que continúan avanzando en la erradicación de este fenómeno, mediante la elaboración de mapas delictivos y el control de las zonas con focos rojos.

Parte de los adelantamientos en este rubro, dijo, es el uso de tecnología e inteligencia. Además, se mostró esperanzado de que con el nuevo nombramiento del fiscal, “podamos generar un trabajo en conjunto para por fin sacar de circulación a esos ladrones”.

Por último, garantizó que en el gobierno de Martín Orozco Sandoval no existen aviadores, ni mucho menos en la secretaría general de gobierno. “Al contrario, hemos reducido los puestos en busca de economizar”, dijo. Además, dejó claro que no encontró este mal en la pasada administración. “Probablemente los hubo, pero ya no se presentaron a trabajar en cuanto entramos y nosotros simplemente dejamos de pagar esos sueldos”, concluyó.