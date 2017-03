Tender llega a Apple TV

El País

Hoy en día se puede intentar ligar en casi cualquier lugar y de muchas formas, pero con el smartphone pegado a la mano lo más normal es buscar pareja a través de las múltiples aplicaciones móviles que han sido fabricadas con esta misión. La más famosa en el mundo es Tinder, un servicio que se desarrolló en Los Ángeles y que ya funciona en 196 países, que cuenta con un más de un billón de decisiones diarias —me gusta o no me gusta— y 26 millones de conexiones positivas al día —conocidas como matches—. Tinder es esa aplicación que todo el mundo conoce y que muchos niegan tener, un fenómeno universal en el arte de la seducción en Internet al que nadie puede escapar. Razón por la que se ha generado una especie de universo paralelo que se desarrolla al otro lado de la pantalla y que puntualmente cobra vida en el mundo exterior.

En Tinder te puedes enamorar de un hombre, de una mujer, de los dos a la vez o de ninguno. Los filtros son necesariamente selectivos; género, distancia y edad son el dilema fundamental pero el factor humano es el que finalmente manda. No se trata solo de una decisión individual, Tinder ha generado nuevas formas de entretenimiento entre la gente. Decidir con quién vas a quedar para tomarte algo no solo depende de ti, si no de tus amigos o de tu familia. ¿Cuántas veces has perdido la oportunidad de conocer al amor de tu vida porque a tu compañera de trabajo no le gustaba lo suficiente la descripción de perfil de tu víctima? ¿Cuántas te han salvado de una mala cita por una foto confusa? Ya lo decía Tinder: “Seamos realistas: las personas que mejor te conocen son las que han tenido un alto grado de éxito en ayudarte a elegir un compañero”.

Pues si gracias a su aplicación Tinder ha creado un nuevo arte de seducción, con su aparición en Apple TV el universo se amplía considerablemente —garantizado por una servidora—. El objetivo de Tinder TV es aceptar o eliminar a un posible ligue a través de la pantalla de tu salón, con las fotos a todo color y con algún miembro de la familia pululando por la casa. Lo cierto es que suena divertido, y aunque puede resultar poco íntimo, no cabe duda de que este puede ser el nuevo vicio de los millennials. Si Netflix ha marcado la agenda de esta generación, Tinder pretende hacer la vida más divertida a los amantes de la seducción online. Es como la plaza del pueblo pero desde tu sofá y con tu vida amorosa como víctima principal. Se trata de encender la televisión y dejar de pasar de un canal a otro como solías hacer, porque ahora el único objetivo es cambiar a la persona que sale en la pantalla si no te gusta —o te gusta demasiado—. Hazte fan.

Cómo utilizar Tinder TV

1- Ve a la App Store de tu Apple TV y descarga Tinder.

2- Sigue las instrucciones en pantalla para iniciar sesión.

3-¡Empieza a desplazar perfiles! Con Tinder en Apple TV puedes:

Haz clic en el trackpad para ver más detalles sobre un perfil.

Desplaza hacia la izquierda, desplaza hacia la derecha y envía un Super Likedesplazando hacia arriba.

Sacude el mando a distancia para rebobinar tu desplazamiento si eres suscriptor de Tinder Plus.

4- Cuando termines de desplazar perfiles, cierra la sesión y deja que tus amigos y compañeros de piso (o tu madre) deslicen perfiles por ti (o no).