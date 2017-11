Televisa sí tiene catálogo de actrices que hacen favores sexuales a directivos: A. Ávalos

Redacción

Ciudad de México.- La actriz y cantante Alejandra Ávalos aseguró que sí existe un catálogo de actrices para ofrecer a los publicistas, tal como afirmó la actriz Kate del Castillo en el documental “El día que conocí a ‘El Chapo'”.

En entrevista para Grupo Imagen, Ávalos declaró que desde hace años le ofrecieron ser parte de este catálogo para publicistas y empresarios, a cambio de dinero, autos o incluso papeles estelares.

“Me habló una señora de las famosas representantes de artistas y me dijo que había un catálogo de Televisa, que si quería participar. Le dije que no me manejaba bajo esos estándares de favores sexuales”, sostuvo.

“Me manejaba cifras muy importantes para que uno accediera, ella me decía que podría obtener hasta un millón de pesos por noche cuando uno acompañaba a algún ejecutivo o cliente de Televisa”.

La actriz no quiso dar detalles de quiénes han participado en este catálogo ya que aseguró que tiene amigas que sí aceptaron, al grado que apenas hace cinco años le volvieron a llamar para que participara.

“Yo respeto mucho a las personas que se dedica a eso, pero yo finalmente decidí no participar. Hay muchas compañeras involucradas que son amigas mías, con las que yo he trabajado, muchas tuvieron la necesidad de hacerlo”, afirmó.