Teibolera se le va a los golpes a Brenda de “Acapulco Shore”

Cancún, Q.Roo.- Brenda Zambrano quien se lanzó a la fama en el reality show de MTV, Acapulco Shore fue brutalmente atacada por una empleada de un antro de Cancún quien le estrelló una copa de vidrio hasta sangrar.

“¡Me quebró una copa en la cara, esto no se hace!”

Brenda dio a conocer la agresión que sufrió en el antro Kiss Night Club mediante su cuenta facebook a través de unos videos, donde explica cómo es que fue atacada. “Vean cómo me dejaron en el antro Kiss cuando yo no hice nada… cómo me dejaron toda marcada, toda golpeada” decía en un tono completamente de indignación.

“No porque sea figura pública tengo que aguantar estas humillaciones” decía mientras descubría el cabello para mostrar la herida que seguía sangrando.

Las redes sociales hicieron lo suyo y la desgracia de Brenda se volvió trendig topic en Twitter, fraccionando el público en dos bandos los que se burlaban de su agresión y los que defendían su posición de haber sido atacada.

Link del video: https://www.youtube.com/watch?v=xAPB_AoixLI