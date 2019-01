Taxistas quieren aumento de tarifas del 15%

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El dirigente de la agrupación Taxistas Revolucionarios Refugio Eudave, adelantó que insistirán ante el gobierno del estado de la necesidad urgente de un incremento a las tarifas en al menos un 15%.

Recordó que de acuerdo a la Ley de Movilidad en vigor desde el año pasado se menciona que en febrero se tiene que hacer una revisión para ver el tema de los aumentos, por lo que será un tema que pondrán sobre la mesa con las autoridades.

-¿De cuánto será el aumento que soliciten don Cuco?

-Mire, nosotros estamos solicitando un 15% pero eso tiene que ser en tiempo y distancia no nada más en banderazo, pero la verdad es que esto ya venimos solicitándolo de tiempo atrás y no nos han hecho caso.

Reiteró que es insostenible la situación que está viviendo el gremio taxista, principalmente por lo caro de la gasolina, y aunque un número importante de unidades está cambiando a gas no es la panacea en cuanto a que les quede un mayor margen de ganancia.

Incluso, se está viviendo el problema de falta de choferes debido a que al no quedar ganancias no quieren ya dedicarse a esta actividad.

De 700 concesionarios en su agrupación por lo menos un 3% de concesionarios están batallando por falta de choferes, sostuvo.