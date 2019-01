Tatiana la reina de los niños, ¡le entrará al reggaetón!

TVyNovelas

Ciudad de México.-Para todos los cantantes es muy importante adaptarse a la época actual y nuevas tendencias, en cuestión musical, el reggaetón es un de los géneros preferidos por el público juvenil e incluso para el infantil, es por eso que Tatiana: la reina de los niños, lanzará sus propios temas de reggaetón para los niños.

La intérprete de 50 años de edad, explicó que no es malo que los niños escuchen reggaetón, al contrario, es un ritmo para bailar y agradable, lo importante es cuidar las letras que expresan.

“Es un poco triste ver que los papás no dediquen tiempo para buscar música de acuerdo a la edad de sus hijos. Yo me he dado a la tarea de que, si les gusta el reggaetón, se los voy a dar, pero para niños”, compartió.

Temas como El chango marango, El baile de la ranita y El rap del perico son los que está preparando y explicó que en su próximo disco habrá una canción nueva.

“Lo importante son las letras, se trata de tener una infancia inocente y feliz”, puntualizó.

Finalmente compartió que en febrero grabará un disco en el que incluirá temas a dueto con Edwin Luna y La Trakalosa, Yuri, Lucero, Alicia Villarreal, Pedro Fernández, Priscila, Grupo Pesado y La Leyenda, todos serán temas inéditos compuestos por Tatiana Palacios Chapa.