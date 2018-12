Tarifas de CFE ponen en riesgo la gobernabilidad de municipios: Escobedo

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- No cambia la problemática financiera de los ayuntamientos de Aguascalientes en relación con las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Cuauhtémoc Escobedo Tejada, alcalde de Pabellón de Arteaga, manifestó que los cobros están minando seriamente las arcas de las presidencias.

“Seguimos en una situación complicada. La verdad ya es un abuso de parte de la CFE que nos trata como si estuviéramos lucrando con el suministro del agua y nos pone en riesgo la gobernabilidad de los municipios, no exagero al decirlo”, aseveró el edil por el PRD.

Escobedo Tejada mencionó que la tarifa que se aplicó al municipio de Pabellón en noviembre pasado fue por 2.2 millones de pesos, cuando generalmente pagaban un tope mensual de 900 mil.

“Nos quieren ver como una empresa que tiene utilidades y aquí no hay utilidades. Lo que hacemos es suministrar esos recursos bajo un criterio social, pero ya tenemos dos pozos cortados por culpa de la Comisión Federal pues no alcanzamos”, abundó.

El alcalde de Pabellón explicó que esta cancelación de pozos afecta alrededor de cinco mil personas, quienes viven en dos colonias que depende de esos pozos y por lo cual se les ha tenido que surtir vía pipas.

Cuauhtémoc Escobedo aceptó que se recurrió a participaciones del siguiente año para cumplir con los pagos de energía.