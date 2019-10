Tania Ruiz comparte sus cremas con Enrique Peña Nieto

Redacción

Ciudad de México.-El ex presidente de México Enrique Peña Nieto continúa su romance con la modelo Tania Ruiz, a tal grado que usan las mismas cremas.

El amor sigue a todo lo que da entre la modelo Tania Ruiz y el expresidente Enrique Peña Nieto, y para muestra basta decir que la modelo compartió detalles de la relación que mantiene con el político y aseguró que usan las mismas cremas, pues a ambos les gusta cuidar su imagen personal.

En entrevista para la agencia JDS, la modelo compartió algunas de sus experiencias junto a su novio, con quien no sólo comparte rituales de belleza, pues hasta las rutinas de ejercicio las hacen juntos.

“Usamos las mismas cremas, nos encanta hacer deporte, mucho de nuestro tiempo que compartimos es para hacer ejercicio”.

Las declaraciones de la modelo se dieron en el Club de Banqueros, en donde habló, como pocas veces, de lo bien que va su noviazgo con el exmandatario.

“Estoy muy agradecida de tener la pareja que tengo, creo que los dos nos hemos hecho mejores personas, el uno como el otro. Es una persona que saca lo mejor de mí y yo también trato de que siempre esté feliz, eso se contagia, es un autoreflejo. Si él está feliz es la misma felicidad que me da a mí”.

Hace unas semanas, el 18 de septiembre, el exmandatario y la modelo fueron captados en un restaurante en Nueva York, en el que su peculiar look se robó todas las miradas, pues fueron vistos usando pelucas, esto con el fin de no ser reconocidos y evitar que al expresidente de México le fueran solicitados autógrafos y fotografías.

Por otro lado, la relación entre Tania Ruiz y los hijos de su pareja no podría ser mejor, pues según lo que se aprecia en su interacción en redes sociales, entre ellos existe una gran confianza que se refleja en likes y comentarios en las fotos que suben los hijos de Enrique Peña Nieto.

Con información de Quién