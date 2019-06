También Netza debe explicar que resultados entrega al PRI: Landín

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Las malas cuentas del PRI en los pasados comicios estatales se deben a desinterés de parte de la dirigencia local como nacional, reconoció Elsa Amabel Landín Olivares, coordinadora de la bancada tricolor en el Congreso.

“Los resultados son duros para nosotros, tenemos que ser claros y trabajar en un sentido diferente. No es más que el reflejo de una omisión absoluta del comité directivo estatal en los últimos dos años y una indiferencia de parte del comité nacional en el tema de Aguascalientes”, estableció.

La legisladora tricolor pidió que se tome más en cuenta al estado dentro de las discusiones de la dirigencia nacional, “ojala y después de esto, Aguascalientes se encuentre en los temas que hoy interesan al comité nacional, porque es obvio que por ahora no les interesa y una falta de liderazgo de algunos de nuestros candidatos”.

Tras las elecciones del pasado domingo, el PRI solamente retuvo la alcaldía de San Francisco de los Romo. Pero en algunos casos decayó al cuarto lugar, como fue el caso de la capital, donde el ex candidato Netzahualcóyotl Ventura Anaya, ya demandó la renuncia del líder estatal Enrique Juárez.

Al respecto, Landin Olivares consideró: “lo primero que debe hacer nuestro candidato es revisar qué resultados generó para el partido. Debemos analizar porque hemos tenido la votación más baja en la historia. Sabemos que hay una inercia nacional negativa en contra del partido, pero también ha habido una omisión absoluta no únicamente de quienes conforman el comité estatal que llevan dos ano sin hacer nada, sino de todos los que conformamos el partido”

La coordinadora de la bancada del PRI abundó que también debe de evaluarse el abstencionismo que rondo el 60 por ciento en el caso de Aguascalientes. “Es un tema grave y preocupante”.