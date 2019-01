También gasolineros registran pérdidas por desabasto de combustible

Redacción

Aguascalientes, Ags.-También los gasolineros están sufriendo pérdidas en el estado a consecuencia del desabasto de combustible, en una situación ya considerada como desesperante.

Jesús López López, Presidente de Gasolineros Unidos del Centro (Gasucen) explicó que al no operar de manera regular no se generan utilidades y sin embargo si se tiene que seguir manteniendo la infraestructura de las estaciones de servicio y pagando sueldo del personal.

Si bien no hay un monto de las pérdidas hasta el momento, lo cierto es que las estaciones no dejan las grandes sumas de dinero a los franquicitarios como la gente lo cree, donde los márgenes son mínimos y que con esta crisis se ha agravado su situación.

En estos momentos los gastos de operación y sin tener producto se están comiendo la poca utilidad, donde no es lo mismo operar por horas a tener la estación abierta de forma regular.

Recordó que otros afectados del sector son los despachadores, quienes si bien cuentan con un salario, otra parte de su ingreso es de las propinas que reciben del cliente por el servicio, por lo que ahora mismo al estar parados no reciben este extra y sus familias también se ven afectadas con esos ingresos que no están llevando al hogar.

Finalmente, consideró que ya es desesperante la situación que se está viviendo, pidiendo disculpas a la ciudadanía en un asunto en el que tanto empresarios como empleados están ajenos, estando en manos del gobierno federal la solución.