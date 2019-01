Suspendidas actividades de trabajadores eventuales del ISSEA

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Por falta del envío de recursos federales, 180 trabajadores eventuales del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) se encuentran en suspensión de actividades.

El titular del ISSEA Sergio Veláquez García, explicó que no son personal que haya sido despedido por las autoridades, sino más bien sucede que el 31 de diciembre concluyeron sus contratos anuales y a falta del envío de recursos de la federación no han vuelto a ser recontratados.

“Estamos justamente a la espera de que haya el depósito de los recursos de programas federales para volver a contratar a esos trabajadores, siendo una situación que está ajena al estado”.

Se trata de personal de distintas áreas, aunque tienen que ver principalmente con programas de promoción y prevención a la salud, según desglosó.

-¿Y ahorita están suspendidas las actividades de ellos doctor?

-Ahorita están suspendidas las actividades de ellos, pero precisamente es lo que tenemos que regularizar en breve, porque ustedes saben que los temas de prevención a la salud no deben detenerse bajo ninguna circunstancia.

Asegura que esta situación no ha afectado la atención y la calidad en los servicios, donde se ha trabajado en la garantía de existencia de medicamentos para que tampoco la población que los requiera se vea afectada, esto en lo que se resuelve la situación de estos trabajadores.