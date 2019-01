Suspenden a empleado del MuniAgs que participó en riña

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Rodolfo Telles Moreno, titular de la Secretaría de Servicios Públicos del Municipio de esta capital, anunció que el empleado que participó en una riña el pasado fin de semana fue suspendido mientras se realiza una investigación.

Lo anterior luego de que en redes sociales se difundió que con la camioneta del municipio bloqueó una cochera, lo cual a decir de Telles Moreno es similar a estacionarse en lugar para discapacitados, línea amarilla o roja.

Asimismo, Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública Municipal informó que se investiga sí es cierto que cuando se reportó al C-4 municipal la agresión que hacía el empleado municipal retardaron los servicios de auxilio al lugar.

No se dio a conocer el nombre del señalado.

Aquí la denuncia que se hizo en la red social Facebook:

El sábado 26 de enero,como todos los fines de semana mi pareja y yo nos encontrábamos en casa preparando la comida para nuestras niñas; cuatro de ellas se encontraban con nosotros dentro de la casa (3,13,14,16,18 y 19 las edades de nuestras hijas). Las otras dos fueron al centro a comprar ropa.

Aproximadamente a las cinco de la tarde llegaron en el auto nuestras dos hijas que estaban fuera ( la de 13 y la de 18),los vecinos de enfrente tenían fiesta y la cochera de nuestra casa la estaban obstruyendo con una camioneta del municipio, mi hija (18 años) les pidió que la movieran porque iba a meter el auto a la cochera a lo que obtuvo una total negativa. Le respondieron que ahí cabía y que le hiciera como pudiera,ella les dijo que sólo se movieran un poco para poder guardar el auto y comenzaron a agredirla con palabras altisonantes, el dueño de la casa de enfrente donde era la fiesta y el dueño de la camioneta del municipio.

Al escuchar los gritos mi pareja salió para tratar de defender a las niñas de todo lo que les estaban diciendo,yo permanecí adentro con las demás niñas tratando de calmarlas, les dije que todo estaría bien que su papá solo había salido a acomodar el carro,los gritos eran más fuertes y más cercanos; todo sucedió en cuestión de segundos; cuando abrí la puerta un tipo de camisa Rosa me dió una patada en el vientre (el dueño de la casa de enfrente) que me saco todo el aire y un tipo de camisa verde intentaba sacarme de la casa jalándome del cabello (el dueño de la camioneta del municipio), todas las personas que minutos antes estaban en la casa de enfrente se encontraban dentro de nuestra cochera y nuestra casa golpeando a todas mis niñas con patadas (en su mayoría “hombres”); a mi pareja lo tenían en el suelo todo ensangrentado y a mi no dejaron de patearme irrepetibles veces. Los demás vecinos solo gritaban “suéltenlas” “son puras niñas” “déjenlas en paz” .

Yo no dejaba de pedir ayuda y que llamarán a una patrulla, fue una escena realmente infernal, había sangre por todos lados niñas llorando,golpeadas,pateadas y gritando, creí que nos iban a matar….

Llegaron las patrullas y una ambulancia.

No hicieron nada,la respuesta de los oficiales fue que era una “riña entre vecinos” y que no podían hacer nada. Les pedimos que revisaran la casa y no quisieron,les pedimos que se llevaran a los agresores y dijeron que también tendrían que llevarse a las niñas en la caja de la patrulla como ” menores infractores” .

Nos negamos rotundamente después de ser golpeadas con tal brutalidad, todavía serían exhibidas como delincuentes y todo porque el tipo de verde no dejada de gritar ” yo trabajo en el municipio y no se la van a acabar” “los vamos a matar como perros” “ya vieron de lo que somos capaces”….. Las patrullas se retiraron y nosotros nos quedamos con nuestros golpes y un montón de niñas alteradas. Llegaron nuestros familiares a tratar de calmarnos y mostrarnos apoyo. De ahí partimos a la policía ministerial a levantar la denuncia, cuando llegamos ya estaban ahí solo 4 de nuestros incontables agresores, obviamente el dueño de la casa y el que seguía diciendo que trabajaba en el municipio.(Ellos tuvieron el cinismo de levantar también una demanda contra nosotros).

Levantamos la denuncia, pasamos con el médico legista y fuimos al hospital. Terminamos cada uno de nosotros con esguince en el cuello, patadas en el rostro y cuerpo. Y mi pareja con la nariz ropa.

El dueño de la casa solo tenía un dedo de la mano hinchado.

Esto apenas está comenzando,temo por la vida de cada una de mis hijas, temo por la vida de mi pareja y obviamente temo por mi vida,el día de ayer fuimos agredidos sin piedad alguna,amenazados. Solo eran niñas! Pido apoyo a las autoridades! Aquí hubo abuso de autoridad, allanamiento,golpes dolosos,etc…. Cualquier cosa que nos pase a mi familia y a mi,hago directamente responsable a las personas que nos agredieron el sábado 26 de enero del 2019.

