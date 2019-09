SuperDIF del gobierno panista violenta la Constitución: Robles

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Agrupaciones de la diversidad sexual impugnarán la promoción del gobernador panista Martín Orozco Sandoval de crear un SuperDIF que solamente reconoce un solo tipo de familia, adelantó el director de la asociación civil VIHDA, el priísta, Marco Antonio García Robles.

“Tomaremos las acciones legales que correspondan para oponernos a esta inconstitucional reforma a los ordenamientos de Aguascalientes”, adelantó, quien confirmó el respaldo legal de otras instancias como el Observatorio de Violencia Social y de Género.

El activista señaló que las reformas para promover el denominado Sistema Estatal de Asistencia Social generarán discriminación hacia otros tipos de familias como las madres solteras y uniones entre personas del mismo sexo que ya están constituidas de forma legal.

“Va en contra de la libertad de convicciones personales y no contempla lo que otras instancias como el INEGI sí miden como otros tipos de familia. Si bien la iniciativa no lo establece, tácitamente no los reconoce. Esto pone en riesgo a las personas que vivimos con alguien de nuestro mismo sexo y nos pone a ser objeto de discriminación ante diversas instancias”, ahondó García Robles.

El Sistema Estatal de Asistencia Social fue presentado por el gobierno panista de Aguascalientes y recibió apoyo de la mayoría del Congreso, que entre otros contempla la promoción de valores morales por parte del gobernador. El dictamen recibió cuestionamientos de diputados de Morena y del PRI que pidieron reconocimiento hacia diferentes tipos de familia, lo cual fue rechazado por legisladores del PAN.

El director de VIHDA no descartó que detrás de la promoción de esta propuesta se encuentren grupos ultraconservadores como el Frente Nacional de la Familia. “Tiene una fuerte carga ideológica y es una reforma conservadora y no queda claro los tipos de valores que se promoverán con este SuperDIF o entidad gubernamental”, agregó.