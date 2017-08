Supedita PRI aval para periodo extraordinario en Congreso

Gilberto Valadez

Aguascalientes.- Condicionará la fracción del PRI en el Congreso del Estado su participación en un posible periodo extraordinario del Legislativo, adelantó la diputada tricolor Citlali Rodríguez González.

La legisladora se dijo a favor de efectuar sesiones adicionales, pero en donde se tome en cuenta peticiones de los partidos de oposición y no temas exclusivos del bloque mayoritario del PAN.

“Sería para tocar temas de todas las fuerzas, temas de los 27 diputados y no del contentillo del PAN y su apéndice el Partido Encuentro Social”, afirmó.

Por lo pronto, González Rodríguez descartó que se le haya informado de la posibilidad en cuanto al periodo: “yo me reuní con mi coordinador (Sergio Reynoso) y no me comentó nada. Existe el interés de que haya un periodo extraordinario, pero no está consensado”.

La última sesión en el segundo periodo ordinario de sesiones en el Congreso de Aguascalientes cerró con una polémica salida de los 13 diputados de oposición, quienes argumentaron mayoriteo del grupo PAN-PES.

La priista subrayó en la necesidad de este periodo: “debemos revisar esas más de 60 iniciativas que en de manera fast track y atropellada aprobaron los panistas en la última sesión”.

De momento, no hay fecha oficial para la realización de es eventual periodo extraordinario.