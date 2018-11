Suman 600 peticiones de derribo de árboles en la ciudad de Aguascalientes: Romo

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.-Ya se superó el medio millar de peticiones para derribar árboles en la capital del estado, calculó el regidor priista Miguel Romo Reynoso, presidente de la comisión de Ecología, Parques y Jardines en el Cabildo de Aguascalientes.

“Al cierre de octubre, aproximadamente se tenían 600 solicitudes para derribo de árboles ante la Semadesu (Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Municipio) y muchas veces pasa porque la gente no conoce qué especie poner o porque ya se murió debido a la sequía”, comentó el edil.

Romo Reynoso aclaró que no todas estas pretensiones ante Semadesu llegan a cumplirse, aunque reiteró que esto también le cuesta financieramente a la administración municipal.

“Dicen que aproximadamente el 20 por ciento de estas son negativas y otro tanto pueda terminar en poda o en una reubicación, pero a la postre puede ocurrir que esos árboles sean talados porque no hemos generado esa cultura”, abundó el regidor.

El presidente de la comisión ecológica en el Ayuntamiento de Aguascalientes citó que también llegan a presentarse casos de que en los nuevos fraccionamientos no se inducen en torno a árboles de cierta especie.