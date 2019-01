Suman 40 despidos en Nissan, la mayoría injustificados: CROM

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Contabilizan alrededor de 40 empleados despedidos de la empresa Nissan en Aguascalientes, manifestó Jesús Ramírez Pérez, dirigente local de Confederación Regional Obrero Mexicana (CROM), añadiendo que la mayoría de los casos se enfocan a represalias contra la nomina que había cambiado de gremio sindical.

“Casi los únicos trabajadores que han sido despedidos son quienes estuvieron haciendo el movimiento pacífico, en diversas asambleas y manifestándonos. Su inconformidad era con la gente que los representaba en el sindicato, pues no se sentían representados”, apuntó, quien no descartó que sigan despidos hasta marzo.

Entrevistado a las afueras de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Ramírez Pérez aseveró que la gran parte de los despidos son injustificados pues aunque la empresa habló de una supuesta baja laboral, realmente son quienes motivaron el cambio de central obrera por la CROM.

“Justifican una baja de productividad pero solamente afectó a aquellos que tienen afición por la CROM. No los vamos dejar solos pues sus derechos humanos fueron violentados”, reiteró.

Desde noviembre pasado, se generó una controversia entre la CROM con la Federación de Trabajadores de Aguascalientes (FTA) por la representación sindical de Nissan, después que empleados de la firma japonesa pidieron un cambio de sindicato.

Por lo pronto, Jesús Ramírez dijo que presentaron una denuncia ante la Junta de Conciliación para la reinstalación inicial de seis trabajadores. El dirigente sindical dijo que esta cifra es un primer inicio de cara a las siguientes semanas.

Ramírez señaló que hay casos de despidos de trabajadores con al menos 25 años de trabajo, personal que fue fotografiado en la calle y algunos casos de supuesta misoginia contra personal femenino.