Suman 12 despidos en la Policía Ministerial del estado

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Como parte de una reestructuración en la Comisaría de al Policía Ministerial, hasta ahora han sido dados de baja hasta 12 agentes investigadores, reveló el Fiscal General Jesús Figueroa Ortega.

Aclaró que el despido de personal se debe principalmente a la falta de resultados o baja de rendimiento en las investigaciones, sin que ninguno este atribuido a actos de corrupción o por relación con hechos delictivos

-¿Los motivos Fiscal, no se, malos elementos?

-Bueno, principalmente el trabajo de la comisaría es de resultados, cuántas investigaciones, cuántas entrevistas, cuántas detenciones y en base a eso es el primer factor.

Manifestó que no hay ni cuerda flojas ni apretadas en la corporación, donde lo único que se está haciendo es un análisis de todos los expedientes y del funcionamiento de los agentes.

-¿La corrupción es motivo también para darlos se baja?

-No tengo reportes de los que han sido dados de baja que haya sido por temas de corrupción, sino no estaríamos hablando de esto y estarían en la cárcel.