Sujeto golpea a una mujer en antro de Aguascalientes

Denuncia Ciudadana

Aguascalientes, Ags.- “Ok voy hacer publico el video donde este tipo Claudio Hurtado me golpea es boxeador Profecional, es mi ex pareja y q lo que hace es ya de una persona enferma de celos no me deja empaz en mi trabajo no me deja hacer mi vida me amenaza de muerte en varias ocaciones. Y marca a mi casa amenaza ami familia con MATARLA no me puede ver platicar con Hombres los golopea ha golpeado a varias personas me amenaza en el gimnacio a donde voy me a quitado mi bolsa mi celular en repetitas ocaciones TODO ESTO POR QUE NO QUIERO REGRESAR CON EL cabe mencionar q el anda como si nada paseándose donde quiere y anda luciendose con mujeres y como un vil patan controlando la que le guste … ha pero ami no me deja de molestar y ami persona q se me acerca persona q golpea, me espia en la esquina de mi casa varios testigos me lo dijeron y ayer fue a mi trabajo LO DEJARON ENTRAR DONDE ESTABA YO POR QUE LE TIENEN MIDO POR Q ES BOXEADOR tengo varios pero subiere este primero ya tiene denuncia y de lo anterior expuesto de otras agreciones pasadas tambien esta en proceso la denuncia solo que no me an dado una orden de restriccion se tardan DEMACIADO las autoridades Tal vez hasta q m pase algo mas grabe pensaran en hacerme caso y aclaró es mi lugar de trabajo el ingreso y el de seguridad q estaba en la. Puerta no le dijo nada por miedo ya q todos lo conosen como es y prefieren dejarlo hacer lo q quiera se ve como me amenaza y le digo q por q entro alli ? Y me golpea.”