Sueña JEMJ y pedirá que ONU considere refugiados a inmigrantes en E.U.

Francisco Espinosa

Aguascalientes, Ags.- Jesús Eduardo Martín Jaúregui, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), adelantó que presentarán una solicitud ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que se considere a los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos como refugiados.

“Hablan de refugiados económicos refiriéndose a los inmigrantes que tiene que salir de su país de origen para conseguir trabajo y sustento para su familia, debido a las condiciones de precariedad y violencia que enfrentaban”, aseveró justificando esta medida.

Fue claro al decir que obligar a esas personas a regresar a ese ambiente adverso “es un acto genocida”. Reiteró que la ONU ha establecido en innumerables ocasiones que ser migrante no es sinónimo de ser delincuente.

Con Aguascalientes, declaró que ha coincidido la Comisión Estatal de Michoacán, dejando claro que será la próxima semana cuando se presente la propuesta en el ámbito federal. “Pero si no lo hacemos con la nacional, lo haremos con Michoacán o solos”, estableció.

Asimismo, señaló que la labor de la CEDH es orientar, incidir y marcar caminos. “Es fundamental hacerlo en momentos tan graves como los que estamos pasando. Creo que no se ha analizado bien lo que significaría tener que recibir a todos los inmigrantes porque no tendríamos capacidad de hacerlo”, precisó.

Lamentó que si bien la ONU tenga una función moral que atender en estos casos, las sanciones que podrían imponer no afectarían al país más poderoso del mundo. “Además de que la ONU depende del gran apoyo de Estados Unidos: no solo tiene su sede allí, sino que le pagan el 22% de sus gastos. Pero es importante que haga su postura para que los congresistas que no apoyan a Trump se sientan apoyados”, concluyó.