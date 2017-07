Subsidio de cuotas voluntarias se pagará a escuelas en efectivo: Pérezchica

Francisco Espinosa

Aguascalientes, Ags.- Raúl Silva Pérezchica, director del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), intentó responder algunas dudas generadas por el anuncio del gobernador, Martín Orozco Sandoval, respecto a la permanencia de las cuotas voluntarias en las instituciones de educación en el estado. “Primero decirle que el apoyo será en efectivo y será una cantidad multiplicada por 200, de acuerdo a la matricula que tenga la escuela al inicio del ciclo escolar”, comentó.

Además, precisó que dicho recurso se entregará al consejo escolar, mismo que deberá integrarse urgentemente, para que se hagan responsables de dicho monto, “recordando que muchos consejos se renuevan porque hay padres de familia que ya no estarán en el mismo, debido a que sus hijos pueden salir de su actual escuela”.

Por otro lado, insistió que no se le está exigiendo dinero a ningún padre de familia, “tomando en cuenta que en la ley están previstas las aportaciones voluntarias sin perjudicarla, por lo que no podemos quitarles ese derecho a las escuelas”. Además, informó que, hasta el momento, el IEA “no hay una denuncia con evidencias de niños a los que no dejen entrar por no pagar dichas cuotas”.

Tras garantizar que el monto de 50 millones de pesos que aportará el gobierno del estado será auditado por los organismos correspondientes, se congratuló que la gestión de Orozco Sandoval esté invirtiendo una fuerte cantidad de dinero en educación, “todo proveniente de ahorros que se han tenido”.