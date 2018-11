Subsanarán problemática de faltante de medicinas en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Secretario de Finanzas del Estado Jaime González Díaz de León señaló que se subsanarán los faltantes de medicinas en el sector salud, mediante estrategias administrativas.

El funcionario reconoció que lo que se venía dando en el Instituto de Salud, donde afortunadamente ya se está corrigiendo para que no se repitan esas situaciones, es que las licitaciones se hacían por año.

Añadió que la legislación permite que haya contratos plurianuales, tal como lo hace la Secretaria de Administración en los servicios de telefonía y suministro de gasolina que sobrepasa el año, por lo que no hay que esperar a que llegue presupuesto para las compras.

González de León mencionó que con este nuevo esquema no se ceñirían a estar esperando que al inicio de cada año se les de el recurso para la compra de medicamento u otros insumos, lo que cualquier retraso les implica a ellos afectaciones, por lo que con el manejo de esta estrategia esperan que no se tenga desabasto.

“Ya tuvimos reuniones con el ISSEA donde les señalamos que administrativamente esa es la forma en que tienen que trabajar para evitar las problemáticas que se han tenido en el sector salud de que en ocaciones se les acaba algo y hay que esperar al presupuesto del año entrante”.

De igual forma, adelanta que está contemplado dentro del presupuesto 2019 el fortalecimiento a todo el rubro de salud donde destaca el tema particular de los medicamentos.