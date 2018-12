Soy una persona de convicciones sólidas: Paloma Amézquita

(Paloma Amézquita). No, definitivamente no. Ellos están haciendo uso de su libertad de expresión y eso es muy positivo, aunque a veces rebasan la línea de la libertad de expresión con las amenazas y acusaciones temerarias, pero definitivamente no hacen mella en mi postura. Soy una persona de convicciones sólidas y actitudes así, no me van a hacer cambiar mi punto de vista.