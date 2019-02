Soy hombre de resultados más que de palabras: Julio César Medina

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Julio César Médina, se registró como precandidato a la presidencia municipal de esta capital en el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional.

En su discurso se definió como “un hombre de resultados más que de palabras“, de igual manera el aspirante a la candidatura, agradeció a cientos de militantes presentes, entre otros al gobernador del estado, Martín Orozco, el exgobernador del estado, Felipe González, la senadora, Martha Márquez, a su madre Cristina, a sus hermanos, Lety, Pepe y Rico entre otros.

Además del diputado, Guillermo Alaniz coordinador de la bancada blanquiazul en la 64 Legislatura, así como de varios funcionarios de gobierno como Arturo González y Paulo González, y regidores del municipio capital como Alejandro Monreal y Max Ramírez.

A su vez Medina Delgado dijo a los presentes a “soy un hombre de familia, soy un hombre que confía en que los principios para forjar a una buena persona siempre provienen de la familia, así qué gracias y a toda mi familia panista“.

Posteriormente destacó que “en cada encargo que me ha tocado desempeñar siempre lo he hecho con mucha entrega, con la intención de dar siempre el mejor resultado para la gente de Aguascalientes, he sido testigo y partícipe de los grandes gobierno de Acción Nacional. Recuerdo en el 96 cuando se ganó por primera vez la presidencia municipal cómo hubo una transformación de Aguascalientes, un tiradero a cielo abierto en Las Cumbres se convirtió en un relleno sanitario que cumplía con todas las de la Ley, algo que demandaba la sociedad de Aguascalientes. Después de generó el Instituto Municipal de Planeación el IMPLAN, un organismo necesario para que se pudiera organizar el municipio de manera apropiada“.

Por último les preguntó a los presentes ¿De qué lado estamos?, para responder el mismo ´Yo se que ustedes y nosotros estamos del lado de la razón, de los principios y la doctrina de Acción Nacional. Sabemos hacer gobiernos y así le hablo a todos ustedes, a ti amigo panista, a tí mujer, súmate a éste proyecto porque aquí nadie sobra y todos hacen falta“.