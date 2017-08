Soy feliz de haber regresado a Necaxa porque es mi casa: L.O. Hernández

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Luis Omar Hernández, defensor central de los Rayos del Necaxa atendió esta mañana a los medios de comunicación tras haber finalizado una sesión de entrenamiento en las instalaciones de Casa Club Necaxa.

Sobre cómo se ha sentido a su regreso al club, Hernández expresó: “Bien, la verdad ya gracias a dios estoy incorporado al cien por ciento con el grupo, entrenando, compitiendo para buscar un lugar en el cuadro titular, obviamente hay que ir con clama, día a día. La idea es ir compitiendo y bueno cuando el cuerpo técnico lo decida y me dé la oportunidad trataré de estar listo para aprovecharla”.

El defensor mencionó que está con la mejor disposición para competir y buscar un lugar. “Obviamente uno lo que quiere y lo que busca siempre es estar dentro del campo, en lo personal, sea Copa o sea Liga yo trato de estar siempre preparado, siempre dispuesto para cuando el cuerpo técnico me requiera. Si mañana se da esa oportunidad trataré de aprovecharla e ir agarrando ritmo cada vez más”.

Por último, Luis Omar comentó que está “muy contento, la verdad es algo que me ilusiona de nuevo, me siento como cuando debuté, regreso a mi casa, muchos años que me tocó estar en este club con mucha historia, me tocaron diferentes etapas. Ahora Nacho me da la confianza de regresar a esta gran institución y yo comprometido y feliz de regresar a mi casa, de apoyar y ayudar a los compañeros, al cuerpo técnico y aportar mi granito de arena para que los objetivos se cumplan y Necaxa vuelva a estar en los primeros planos para darle a la afición esa alegría”.