Sospechoso del tiroteo en El Paso se declara no culpable del asesinato de 22 personas

Redacción

Estados Unidos.-Asesino de 22 personas en un Centro Comercial de El Paso, Texas, donde entre las víctimas se encontraba una persona oriunda de Aguascalientes se declaro no culpable ante una corte.

El joven de 21 años es acusado por un ataque cometido el 3 de agosto que dejó 22 muertos, ocho de nacionalidad mexicana, así como 26 heridos.

Crusius estuvo en la corte durante unos minutos el jueves y se declaró inocente cuando se le mostraron los cargos. La lectura de cargos duró unos minutos. Crusius llevaba un traje azul marino y una camisa blanca con botones. Habló varias veces, respondiendo al juez con: ‘Sí, su señoría’.

De acuerdo con medios locales, numerosos supervivientes del tiroteo y familiares de los asesinados asistieron a la audiencia, que fue el primer paso en el caso penal contra el sospechoso. La próxima audiencia del caso está programada para el 7 de noviembre.

Se agregó seguridad para la audiencia; al menos una docena de agentes del alguacil estaban en un puesto de control en la entrada del tribunal o en la sala del tribunal, reportó la cadena CNN.

El fiscal de distrito de la ciudad fronteriza de El Paso, Jaime Esparza, ha anunciado que pedirá la pena de muerte para el autor del ataque, que ha sido calificado como un caso de terrorismo doméstico. Un abogado de Crusius, Joe Spencer, dijo que él y su abogado Mark Stevens se oponen moralmente a la pena de muerte.

‘Mark y yo usaremos mucho aliento, tenemos que tratar de salvar la vida de Patrick’, dijo Spencer.

Stevens dijo que hay dos lados en cada historia, pero no dio más detalles. ‘Esperamos la oportunidad de probar este caso en una sala de audiencias, en algún momento, y dejar que todo se cuente’, dijo.

La jueza Angie Juárez Barill, a quien originalmente se le asignó el caso, se retiró, diciendo que conocía a los familiares de una víctima y se postula para la justicia principal del Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito del estado.

Su mandato como juez de distrito finaliza en diciembre de 2020 y no tiene la intención de buscar la reelección, dijo en un comunicado. El caso ha sido reasignado al juez de distrito 409 Sam Medrano.

El asesinato capital es el cargo más grave en Texas. Los fiscales pueden usarlo cuando un acusado es acusado de matar a múltiples víctimas.

El Washington Post reportó una semana después del tiroteo. que Crusius confesó haber cometido el ataqueal entregarse a las autoridades, solo 40 minutos después del atentado.

‘Yo soy el tirador’, dijo el sospechoso, de acuerdo con una declaración jurada del detective Adrian Garcia firmada un día después del ataque. De acuerdo con este documento, el sospechoso admitió que su objetvo eran los mexicanos.

El tiroteo fue uno de los 10 más mortales en la historia moderna de Estados Unidos.

A pesar de que la acusación estatal no culpa a Crusius de un delito de odio, los fiscales federales han dicho que están considerando ese cargo, que también podría conllevar una posible sentencia de muerte si es declarado culpable.

De los 22 fallecidos en el tiroteo, 8 eran ciudadanos mexicanos y, por eso, el canciller de México, Marcelo Ebrard, aseguró que podrían reclamar la extradición del acusado.

El Paso es una ciudad estadounidense fronteriza con México con cerca de 700,000 habitantes y, según datos del censo, más del 80% de la población es de origen hispano.

El centro comercial donde se produjo el ataque se encuentra muy cerca de la frontera con México y es muy popular entre los ciudadanos mexicanos como lugar de compra durante los fines de semana.

Con información de Expansión