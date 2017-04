Son sancionados los negocios que pidan propina obligatoria

Andrés Rojo

Aguascalientes.- Son 7 los establecimientos del perímetro ferial que no presentan los precios en sus cartas ni las cantidades de los productos, la PROFECO es la encargada de inspeccionar estas acciones, así lo comentó Rodrigo Infante De Alba, delegado de la institución.

“Vimos que algunas de las cartas que presentan los proveedores carecen de información elemental, sin embargo no es una causa muy fuerte, toda vez de que se exhiben los precios pero no nos exhiben la cantidad o los mililitros; el sábado y el domingo verificamos 15 negocios entre restaurantes y bares, de esos 15 al menos 7 tenían incumplimiento y entre ellos también les hicimos algunos comentarios a la Plaza de Toros y al Palenque de la Feria”.

También han tenido 83 quejas por parte de los consumidores, especialemente en negocios de alimentos esto por la propina obligatoria, como de estacionamientos que no respetan las tarifas.

“Hemos atendido alrededor de 83 quejas, cuatro de ellas han sido conciliaciones inmediatas por temas de estacionamiento que no respetaban los precios y otra por los restaurantes que tenemos dentro del mismo gusano con las famosas fonditas y negocios de gorditas”.

Destacó que las propinas no se pueden cargar obligatoriamente a las cuentas y se han encontrado con negocios que hacen estas acciones indebidas por lo que se hacen sanciones hasta de 30 mil pesos y tener una suspención temporalmente del servicio.

“Nosotros haríamos una verificación y ahí estamos en la posibilidad de aplicar una suspensión temporal del negocio y además se iniciaría un proceso por violaciones a la ley donde también se estipula un marco de infracción que pudiera oscilar desde los 250 pesos hasta los 30 mil pesos”.