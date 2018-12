¿Son normales los granos que salen en el pene?

Cultura Colectiva

Ciudad de México.- Imagina que un día despiertas con algo extraño en tu pene. Claro que entrarías en pánico. De inmediato pensarías que es una enfermedad de transmisión sexual, que quizá no has sido cuidadoso con tu higiene o que, por azares del destino, contrajiste una infección desconocida que acabará para siempre con tu vida erótica y que nadie volverá a tener sexo contigo.

Eso es lo que piensan la mayoría de los hombres que desarrollan pápulas perladas (hirsuties coronae glandis): la aparición de granitos extraños a lo largo del pene o en la base del glande. Son pequeñas lesiones no dañinas que en realidad son pequeños brotes provocados por una condición dermatológica, así lo afirma el doctor Adam Radim, urólogo especialista y director de la junta de Especialistas de Cáncer y Urología de Los Ángeles, California.

Las pápulas perladas no son provocadas por falta de higiene ni por actividades sexuales y son tan comunes que de hecho 38 % de los jóvenes menores de 25 años las han padecido. De acuerdo con un estudio realizado en 2009, esos granitos suelen retraerse con el paso de los años y no provocan incomodidad en ningún momento.

¿Cómo saber si son normales?

Por lo general, los hombres confunden las pápulas con verrugas genitales, pero en realidad esas se verían más grandes y tendrían un aspecto más parecido al de una mancha grande.

Las pápulas perladas son pequeñas y tienen ese nombre porque justamente tienen el color de perlas o son más transparentes y no miden más de 1 milímetro de ancho. No se ven secas como las verrugas, no crecen, no se expanden y no causan daño.

Si fueran síntoma de una enfermedad, se comportaría de forma agresiva y sería inevitable visitar al doctor, pero como mencionamos, las pápulas son inofensivas. De acuerdo con el médico Philip Werthman, «Si son pápulas, lo más probable es que las hayas tenido por un largo tiempo. No aparecen de un día para otro (como las ETS)».

¿Debería quitármelas?

No. La razón por la que les temen los hombres es por temas estéticos y porque no suele hablarse de este problema (y explicarlo podría ser vergonzoso y difícil). Con eso en mente buscan una forma de eliminarlos, y aunque existen métodos, los médicos aseguran que es normal y nunca provocará complicaciones, así que no es necesario intervenir, especialmente porque los métodos aún están en prueba y pueden causar daño en la piel.

¿Puedo contagiar a mi pareja?

No. Como mencionamos, no es una enfermedad de transmisión sexual, sino una simple condición dermatológica. No hay forma de infectarla, de lastimarla o de contagiarla, ya que son demasiado pequeñas e inofensivas. Quizá lo más complicado sea darle a entender que es sólo una condición de la piel, pero seguramente lo entenderá ya que es más común de lo que solemos pensar.

El único problema que provocan las pápulas es estrés a los adolescentes que las tienen, ya que creen que es una condición maligna que los hará ver como raros. Lo mejor que podemos hacer es concientizar sobre lo normal que son, abrir el diálogo y abordar el tema con seriedad. No existe tratamiento ya que no lo requiere y los médicos suelen expresar sus propiedades benignas para reducir la ansiedad en los pacientes.

Si no te gusta cómo se ven, sólo espera un tiempo, desaparecerán cuando seas mayor, y si no lo hacen, recuerda que son más comunes de lo que crees. Las pápulas en el pene ponen nerviosos a los hombres porque es un tema del cual no se habla, pero esperemos que con esto haya un entendimiento mejor sobre lo que son y su naturaleza inofensiva.