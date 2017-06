Son menos los asesores de las dependencias del municipio

Andrés Rojo

Aguascalientes, Ags.- Disminuye el número de asesores de las diferentes instituciones municipales, así lo comentó Antonio Arámbula López, secretario de Administración del municipio capital, quien aseguró que en comparación de la plantilla total de trabajadores del ayuntamiento, los asesores no son una cantidad significativa.

“Es que no tenemos punto de comparación, a lo mejor dicen pues 70 se me hacen muchos, 80 se me hacen muchos, yo te voy a ser sincero hay 7 mil 800 trabajadores en el municipio, quizá más, entonces es decir sería una minoría, no pinta para los casi 8 mil trabajadores que hay en municipio, creo que vale la pena mencionarlo, no es una cifra ni abultada ni grande”.

También descartó la posibilidad de que haya asesores que cobren sin realizar ninguna funciones para las dependencias.

“Cada secretaría y cada dependencia inclusive algunos asesores de ahí son asesores del Cabildo, de regidores, entonces creo que vale la pena no generalizar, no se puede decir que son aviadores, que es algo mal hecho, yo creo que todas las secretarías, todas las dependencias tienen a alguien que es por ejemplo un secretario técnico y se le dice asesor, o es alguien que te apoya con cierta actividad y le dicen asesor, pero todos están ahí con nombre apellido y todos trabajan y desempeñan alguna función”.

Por otra parte indicó que en cada institución se fijan los montos y siempre depende de las actividades que realicen.

“Pero a mí varios regidores me dijeron “éste está en Cabildo”, me dijeron alrededor de seis, pero habría que verlo uno por uno, habrá que ver cada caso porque no tengo el gusto de conocerlos a todos, son 7 mil personas en el municipio y todavía no identifico a todos”.