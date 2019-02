Son los menos quienes intentan desestabilizar el ambiente político: Morán

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Siempre habrá quienes intenten desestabilizar el ambiente político, sin embargo estos son los menos, señaló el Secretario General de Gobierno, Enrique Morán Faz.

-¿Se tienen identificados algunos personajes e incluso partidos que quieran desestabilizar?

-Yo creo que ahorita no ha sido nada relevante, el día de ayer comentábamos este detalle en la Universidad Autónoma donde no minimizamos el que haya alguna situación de seguridad que haya que tomar en cuenta, aunque les aseguramos que las policías estatales están al pendiente de estos detalles.

De cara a las elecciones, Morán Faz indicó que no hay punto de preocupación de estos personajes, luego de que siempre son los más los que quieren trabajar en paz.

Exhortó a partidos, candidatos y simpatizantes en su momento a no caer en una guerra sucia, pidiendo privilegiar el debate de altura y sobre todo que se anteponga la tranquilidad y el desarrollo del estado.

“Queremos que el estado siga estando en una actividad productiva, que no sean un distractor las elecciones para la actividad económica, para la actividad social y familiar, por lo que no se vale que alguien quiera enrarecer el ambiente político”.

Para finalizar, consideró que se se esperan unas elecciones competidas con una recomposición en los partidos políticos, esperándose que Aguascalientes demuestre una gran civilidad