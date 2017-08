“Somos el único estado que no ha instalado Tribunal Electoral“: PRI

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Aguascalientes se ha retrasado en la creación del Tribunal Electoral a comparación de otras entidades, manifestó la diputada local del PRI, Citlalli Rodríguez González.

“Ya no es si queremos o no que se abra: es un mandato constitucional y somos el único estado en todo el país que no tiene instalado su tribunal”, recalcó la legisladora.

Integrante de la comisión de Vigilancia en el Congreso del Estado, Rodríguez González informó que la última revisión al presupuesto que se autorizaría al Tribunal pudiera reducirse hasta la sexta parte de lo que originalmente pedían los magistrados.

“Haciendo un recorrido, ellos en un inicio solicitaban 36 millones y después que habían transcurrido tres meses sin instalar nos dijeron que con 28, luego el presidente de la comisión (Jaime González) dijo que 10 y ahora el último dictamen mencionaba seis millones 600 mil”, estableció.

– ¿Qué opina de que los ministros lo consideran insuficiente?

– No me atrevería a decir si es suficiente o insuficiente porque el año ya está por terminarse y obviamente el Congreso debemos estar avocado en el nuevo presupuesto que se aprueba en enero, pero se manda el paquete desde septiembre. Seguramente, los magistrados del Tribunal Electoral se van a inconformar porque no se les va homologar el sueldo, pero es lo que ha sucedido en los tribunales en todos los estados.

La legisladora del PRI cuestionó la controversia que ha generado la integración del Tribunal Electoral de Aguascalientes, pero que debe cumplirse con la aprobación de presupuesto para su operación.

“Es muy cuestionable la actuación de los magistrados desde que fueron nombrados desde el Senado, como un coto de poder. Desde ahí ya viene manchado el tema, pero ese es otro asunto y nosotros debemos ver que se cumpla el estado de derecho.

El proceso electoral comienza oficialmente en septiembre entrante.