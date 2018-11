Sólo CongresoAgs puede determinar si Villa Juárez se convierte en municipio: alcalde de Asientos

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Corresponderá a instancias legislativas determinar si Villa Juárez se convierte en municipio autónomo, declaró Lorenzo Martín Carrillo Lara, alcalde de Asientos; donde pertenece dicha población.

“No es una decisión que le corresponda ni a una persona, ni a un diputado. Tendría que ser una decisión de una Legislatura completa y que deberá tomar el Congreso local”, dijo el edil por Nueva Alianza.

En días pasados, el diputado por Morena José Manuel González Mota propuso la creación de un nuevo municipio con sede en Villa Juárez; argumentando que éste cuenta con un perfil diferente al de Asientos. González Mota incluso dijo el gobierno panista de Aguascalientes había recibido con buenos ojos la iniciativa.

No obstante, la propuesta de declarar a Villa Juárez como municipio autónomo no es reciente, como lo refirió Carrillo Lara: “sabemos que no es de hoy, sino que la han hecho desde hace muchos años”.

Por lo pronto, el alcalde de Asientos recalcó que no está dentro de sus facultades tomar esa decisión: “no es algo sencillo, pero no nos corresponde decir si se hace o que no se haga”.

Aguascalientes cuenta con 11 municipios. Los más recientes San Francisco de los Romo y El Llano fueron declarados en 1992.