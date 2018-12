Solo 2 de 3 programas universales del AMLO aterrizarán en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-En el estado solo se aplicarán 2 de 3 de los programas universales planteados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, mismos que serán el de Apoyo a Adultos Mayores a personas de más de 68 años y el de Ayuda a Discapacitados, adelantó el Secretario de Desarrollo Social del estado, Julio César Medina.

En el caso del programa “Sembrando Vidas” enfocado a personas del campo que se han visto vulneradas por cualquier circunstancia solo aplicará en el sur del país, por lo que ya se les adelantó que no caerá en esta zona del país.

El funcionario federal destacó en el caso de lo que fuera 65 y más aquellos que ya están inscritos no serán desprotegidos, aunque ahora será de 68 años en adelante y de 1,275 pesos que se les asignaba ahora pasará a el doble el recurso.

Gobierno del Estado no operará no los recursos, ni los programas, donde únicamente estarán de apoyo ofreciendo los centros Crecer para la dispersión de los recursos y no se genere una nueva infraestructura para tal fin.

La operación de estos programas al igual que los del estado están perfectamente blindados, donde asegura que de ninguna manera se van a utilizar para asuntos electorales de cara a las votaciones de 2019.

¿Advirtió López Obrador que ya va a ver cárcel para quien mal utilice los apoyos con fines electoreros?

-En ese sentido hay coincidencias entre el nuevo gobierno federal y el gobernador Martín Orozco de que nos apeguemos a las líneas de operación del blindaje electoral y esto no será la excepción.