Sólo 1 de cada 10 actos de corrupción se denuncian

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Aunque se ha avanzado en el combate a la corrupción a nivel nacional mediante diversas estrategias y acciones puntuales, aún sigue existiendo poca cultura de la denuncia de este tipo de prácticas, así lo reconoció Bernardo Rojas Nájera, director de Vinculación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, quien dijo que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), sólo el 10% de los actos de corrupción se denuncian.

Derivado de esto, aun es alto el índice de actos que se quedan impunes y cuyos responsables no son sancionados.

De igual manera, lamentó que socialmente la corrupción se mantenga en un proceso de “normalización” en el que hay personas que incurren en prácticas ilícitas pero son hasta cierto punto, toleradas.

“Es mucho la cuestión de la oportunidad. Y para el caso de los negocios, también desafortunadamente vemos es una forma de evitar alguna traba. Si me falta algún documento, por ejemplo, y no quiero que me cierren el negocio, se recurre a dar alguna dádiva, alguna mordida”, indicó.

Por lo anterior, hizo un exhorto a la población para denunciar los actos de corrupción, a fin de que se pueda aspirar a tener una sociedad más justa y en el marco del Estado de Derecho.

“La corrupción siempre se debe ver como una cuestión de riesgo. En ese sentido también, todos corremos el riesgo, como ciudadanos, de ser corruptos. Por una serie de situaciones, podemos llegar a ser corruptos”, concluyó.