Solicitan a AMLO entrega de constancia de salud, psiquiátrica y antidoping

Redacción

Ciudad de México.-Ciudadano formaliza petición para pedir al Presidente Andrés Manuel López obrador constancias de salud física y mental así como antidoping

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, reveló esta mañana que ayer le llegó una solicitud a través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para que se entregue una constancia médica y psiquiátrica sobre él.

“Solicita constancia médica y psiquiátrica del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con los generales de una institución médica de nivel y sus visibles, tales como papel timbrado y membretado del médico o institución médica que expide la constancia, con fotografía”, dijo en conferencia.

El mandatario leyó frente a los medios de comunicación la petición, la cual requiere que la fotografía deba estar cancelada con el sello y la firma del médico que la expide, así como el tiempo que ha sido médico del paciente.

“Dar a conocer el estado de salud local y fecha de la consulta, sello y firma del médico. También se solicita un análisis general de orina y de química sanguínea a la fecha actual, del mes de octubre; así como el dictamen cardiovascular de la persona, especialmente consultando enfermedades coronaria, hipertensión arterial, enfermedades cardiorrespiratorias, cardiopatías, insuficiencia cardiaca, arritmia, enfermedad arterial periférica, cardiopatía congénita, y si dentro de su vida ha sufrido de parálisis facial, así como análisis toxicológicos y de enfermedades crónico-degenerativas o terminales”, continuó.

Desde Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo federal consideró que el INAI fue creado por el conservadurismo con el apoyo de la sociedad civil. Y reprochó que en su momento no proporcionó información sobre casos de corrupción.

“Imagínense, no se miden. Voy a tener que ir a médico. Así están, pero para qué. Estoy al 100. me dio una gripa, pero ya estoy saliendo”,

Asimismo, aseguró que mantener al Instituto de Transparencia cuesta mil millones de pesos, por lo que se comprometió a transparentar todo a lo largo de su administración. “Es una cuestión de principios”, añadió.

Por otra parte, López Obrador afirmó que también habrá transparencia en la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, luego de que se diera a conocer que la Secretaría de la Defensa Nacional clasificara como información reservada durante cinco años todo lo relacionado con el proyecto.

“Fue un bombardeo de amparos, 140 amparos. No sé cuántos partidos, medios de información. Nos quisieron mayoritear, por eso se determinó esta decisión, pero terminando el proceso legal de los amparos se abre toda la información, se pone a disposición de todos los ciudadanos. No tenemos nada que ocultar. No somos iguales a los conservadores, por eso es probable que se haya hecho lo de la reserva en tanto se determinaba lo del juicio, pero la instrucción que se tiene es transparentar todo el proceso”, subrayó.

“Es un exceso. Es un asunto. Ahora para los amparos de Santa lucía ya no están acudiendo sólo a los jueces federales, sino a los administrativos. Pero muy nerviosos. No es así la situación. Nosotros vamos a ser respetuosos de lo que decida el Poder Judicial y cuando se tenga resuelto lo de los amparos, ese día iniciamos la obra. No son conscientes de los daños que se causan al detener una obra sin fundamento, porque ya hay demoras y son daños al erario, a la nación”, indicó.

Con Información de Sin Embargo