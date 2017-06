Solicita Fepade orden de aprehensión contra César Duarte

Jornada

CDMX.- La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) solicitó orden de aprehensión en contra del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte por el presunto desvío de 79 millones de pesos que fueron retenidos a 700 trabajadores del gobierno estatal y que fueron ilegalmente al PRI durante los seis años de su gobierno.

Lo anterior fue informado por Santiago Nieto Castillo, quien dijo que un juez federal cuenta con 24 horas para girar la orden de detención. En este sentido, señaló que luego de que el juzgador vinculó a proceso al ex secretario de Hacienda del Gobierno del estado; al ex director de Egresos, Jesús Olivas Arzate; del ex jefe de Programación y Control de Pagos y Seguimiento Financiero, Ángel Mezquitic Aguirre y Pedro Mauli, ex director de Finanzas del PRI estatal, el titular de la Fepade confió en que el juez federal obsequie la orden de aprehensión contra Duarte y del ex director de Recursos Humanos, Adrián Dosal.

Una vez que se gire su orden de captura, la Fepade estará en condiciones de emitir la ficha roja de solicitud de detención con fines de extradición a nivel internacional.

Nieto Castillo indicó que los funcionarios públicos acusados de crear una red para desviar los salarios de los trabajadores para el PRI podrían alcanzar una pena de prisión de 2 a 9 años por coaccionar a sus subordinados a entregar ilícitamente recursos al partido políticos; además de que, el funcionario partidista podría alcanzar una pena de 5 a 15 años de prisión por no entregar al Instituto Nacional Electoral (INE) sobre estos hechos, cuando le fue requerida.