Slim advierte a AMLO: cancelar el nuevo aeropuerto, freno al desarrollo

La Jornada

El empresario Carlos Slim Helú advirtió que si se cancela la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAICM) se frenará el desarrollo del país, porque la obra representa bienestar para 5 millones de habitantes de la parte más marginada de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Sin mencionar por su nombre a Andrés Manuel López Obrador, dijo que los aspirantes a la Presidencia no deben opinar sobre la construcción del nuevo aeropuerto, porque son candidatos y esta obra se decidió hace cinco años.

Ahorita no tienen por qué meterse, ahorita son candidatos, esta es una decisión que se tomó hace cinco años, es más, la decisión estaba tomada desde el gobierno del presidente Vicente Fox. Ahorita no veo qué discuten. Y lo único que yo concluí analizando el proyecto es que tienen que revisarlo más a fondo con todas sus consecuencias, sus efectos. Este es un paradigma detonador de desarrollo fantástico , y destacó que esta obra tal vez sólo sea comparable con el Canal de Panamá, no por la inversión sino por sus efectos económicos y sociales.

Destacó que si en el desarrollo de ese proyecto se ha detectado corrupción, se debe castigar, y enfatizó que el grupo constructor que encabeza no ha sido partícipe de ningún tipo de acto ilícito.

Señaló que le preocuparía o le daría miedo que López Obrador ganara la Presidencia, si el criterio para todo será tomar decisiones sin información suficiente.

Criterios equivocados para inversiones

Me preocuparía o me daría miedo si se aplican criterios equivocados para las inversiones , sostuvo Slim Helú.

En conferencia de prensa ofrecida para fijar su postura sobre la intención de cancelar la construcción del NAICM, Carlos Slim Helú dijo que el proyecto alterno para construir el aeropuerto en Santa Lucía fue hecho por gente seria, pero no es viable por la lejanía, además de que tendrían que alternarse las operaciones ahí y en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM). Podría ser más barato, pero en poco tiempo tendría que pensarse en otra opción y no habría tantos beneficios sociales, laborales y económicos.

Explicó que la Sociedad de Inversión de Fondos para el Retiro de Inbursa participa en la Fibra E para la construcción del NAICM, porque ofrece un rendimiento de 10 por ciento, y su pago está garantizado por la tarifa de uso aeroportuario (TUA) que capte el AICM, el NAICM o cualquier aeropuerto que brinde servicio a Ciudad de México.

Slim Helú aseguró que ningún miembro de su familia invirtió en la Fibra E de forma individual, pero sí lo hicieron mediante el fondo de inversiones de las empresas, entre ellas Teléfonos de México, entre otras.

Luis Frías Humphrey, director de Banca Corporativa de Inbursa, explicó que la fuente de pago de la Fibra E son los remanentes de la TUA que están en garantía para la deuda que ya tiene contratada el proyecto del aeropuerto.

Adicionalmente, señaló, tiene los ingresos comerciales que se generen, pero esto no es específicamente del nuevo aeropuerto que se construya, sino es del aeropuerto que brinde servicio a Ciudad de México.