Sitios para UBER en Aguascalientes son competencia desleal para taxistas

Aguascalientes, Ags.-Tras el anuncio que la Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial (SEGUOT) hizo sobre los puntos específicos para que choferes de Uber puedan recoger a los usuarios que pidan el servicio, Enrique Martínez Hermosillo, presidente de la Agrupación de Concesionarios y Operadores de Taxis de Aguascalientes (ACOTA), lamentó este tipo de concesiones, que desde su punto de vista, deja a su gremio en un rezago competitivo evidente.

“Es un servicio particular, una empresa establecida, por lo que no deberían tener un sitio base”, precisó tajantemente, quejándose además sobre el hecho de que “esos coches no tienen una revisión constante como nosotros, licencias específicas, no pagan tenencia especial ni pasan las verificaciones que nos piden a nosotros”.

Asimismo, pidió una vez más que se tomen cartas en el asunto sobre el accionar de los choferes de uber, incluido el cobro en efectivo a pesar de solicitar el servicio vía aplicación. “Están incumpliendo el trato que se hizo con ellos, además de que los choferes les roban a los dueños de los vehículos porque no registran el total de las ganancias”, comentó, criticando a la SEGUOT de darles facilidades como si se trataran de una base de taxis.

Ante un posible enfrentamiento entre choferes de uber y taxistas, Martínez Hermosillo dejó claro que si bien ellos siempre han hecho un llamado a la cordialidad, “no podemos responder por aquellos que se vean afectados en sus bolsillos y quieran desquitarse”. Recalcó que siempre hen querido gestionar una negociación pacífica, pero que comprenden la delicadeza del asunto y el malestar de algunos taxistas.