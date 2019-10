Sistema “YOVOY” con capacidad de atención a usuarios, en caso de un ‘Hoy No Circula’

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El sistema de transporte urbano de Aguascalientes “YOVOY”, estaría preparado para una eventual aprobación de un programa como el ‘Hoy No Circula’, por los niveles de contaminación, aseveró el Director de Movilidad, César Muñoz Figueroa.

El segundo de abordo en la Coordinación de Movilidad (CMOV), hizo hincapié en que en estos momentos el nivel de cumplimiento de los camiones urbanos es del 80%, lo que da certeza de que se está operando de mejor manera a como se recibió a principios del 2019.

Puntualizó, que si bien la CMOV no se opondría a un programa de esta naturaleza, habría que hacer una evaluación profunda y ver la pertinencia y necesidad de su aplicación en la ciudad.

-¿Pero de aplicarse, estarían en posibilidad de recibir a los automovilistas que en determinados días no puedan circular en su vehículo?

-Evidentemente que si dados los niveles de cumplimiento que traemos; yo creo que hay la capacidad de atender a un mayor número de usuarios y que tengan niveles de calidad deseables dentro del servicio de transporte urbano, concluyó.