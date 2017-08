Sindicato de CONAGUA denuncia descuentos injustificados en salarios

Andrés Rojo

Aguascalientes.- En los últimos meses CONAGUA ha realizado descuentos o en otros casos no se les da el pago a los trabajadores unidos al sindicato, por la justificación de que los checadores no están funcionando, situacion que ya se dio a conocer a las autoridades y no han hecho nada al respecto, los trabajadores estan indignados ya que les aparecen retardos en su historial, así lo denunció José lazarín, líder del Sindicato de SEMARNAT.

“Se les hace un tipo de descuento a los muchachos porque los relojes que están por ahí están descompuestos desde hace meses, llegan los muchachos y no les marca y lo toma como una inasistencia o un retardo y como consecuencia les descuentan sus días. Un día de descuento equivale a más de 300 pesos y por eso si les hacen dos o tres descuentos estamos hablando de que si ganan mil 500 o 2 mil pesos a la quincena, un promedio de 2 mil 500 pesos a la quincena, y te quitan 900 pesos pues sí te afecta”.

Actualmente 58 trabajadores se han visto afectados por esta problemática, lo más preocupante es que es una gran cantidad de dinero la que ha sido retenida y se desconoce el destino del recurso.

“En CONAGUA son 58 personas afectadas pero no nada más son ellos sino también los trabajadores de confianza, en todos sí serían cerca de 160 personas”.

Tras dicha situación se exige a las autoridades de CONAGUA que atiendan las quejas y de no ser así, ellos mimos van a tomar acciones más severas como puede ser suspender actividades por una semana.

“Si no hay respuesta del director sí estaríamos analizando suspender actividades durante la semana”.