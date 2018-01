Sin resolver homicidio de Miroslava

Revolución Tres Punto Cero

Ciudad de México.-“El asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea, no está resuelto”, afirmó Ana Cristina Ruelas, directora para México y Centroamérica de Artículo 19, durante una entrevista dijo que no se puede cerrar el caso hasta que no se garantice el derecho a la verdad a las víctimas y se implementen medidas de reparación a los familiares.

Sin duda, dijo, “hay avances en la identificación de uno de los autores intelectuales, pero sería erróneo por parte del gobierno estatal declarar cerrado el caso, pues una pieza fundamental para que se haga justicia por este crimen es identificar a los funcionarios públicos que pudieran estar involucrados”.

Señaló que si bien resulta fundamental para las indagatorias que haya testigos “de identidad reservada”, como los identificó el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, que pueden tener ciertos beneficios, esto no los exime de ser sancionados.

Si son testigos protegidos o de identidad reservada se debe identificar cuáles son los beneficios que les están dando, y si son responsables, cuáles serán las sanciones a las que serán merecedores. Falta verdad en el proceso. Si ellos, de alguna manera, participaron en el asesinato de Breach Velducea, se debe dar a conocer cuáles serían los procedimientos en su contra. Es cierto que para poder identificar a todos los responsables hay mecanismos en los que se otorgan beneficios a ciertos otros responsables, pero esto no los exime de que se les fije responsabilidad.”

Los testigos “de identidad reservada” son el vocero del PAN en Chihuahua, Alfredo Piñera, y el ex alcalde panista de Chínipas Hugo Amed Schultz Alcaraz. Quienes, de acuerdo con las indagatorias ministeriales, presionaron a la periodista para que revelara sus fuentes de información, conversación que ellos mismos grabaron y posteriormente entregaron a un grupo del crimen organizado.

“Hay avances tanto en la identificación (de algunos responsables) y en la reconstrucción de los hechos, además ha sido importante el desarrollo de las audiencias y la publicidad de las mismas, pero esto no se acaba aquí, sería erróneo de parte del gobierno local cerrar el caso y decir que es exitoso, cuando apenas se ha avanzado en reconocer ciertos niveles de responsabilidad.”

De acuerdo con la directora de Artículo 19 en la región también falta llegar a fondo en las razones que motivaron el asesinato de la periodista e impulsar todas las estrategias para que hechos como éste no se vuelvan a repetir en el estado.

*Fotografía cortesía de Síntesis.mx