Sin registro InDriver en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-InDrive no cuenta con registros oficiales para operar en Aguascalientes el servicio de transporte con plataforma digital, reveló el Director del Transporte Público, Alberto López Regalado.

-¿Han tenido problemas con alguna plataforma en específico que no esté registrada?

-Tenemos una que se llama InDriver con la cual hemos estado en contacto por correo electrónico porque es lo único que tenemos, sin embargo no han acudido, entonces ahí no tenemos mucho que hacer más que detectarlos, detenerlos y sancionarlos por estar fuera de ley.

Mencionó que aunque se les ha insistido para estar en regla, los mismos se han rehusado, por lo que pidió a los usuarios tomar en cuenta de los riesgos que representa usar sus servicios.

Agregó que en lo general de abril a la fecha, suman ya más de 100 unidades de plataforma digital sin registro que han sido sacadas de circulación, advirtiendo que no van a parar los operativos, al menos hasta que concluya la presente administración estatal.

-¿Siguen representando un riesgo para la ciudadanía estas unidades?

-Si, representan un gran peligro para los usuarios y para nosotros mismos, porque si no están registrados la autoridad no los tiene identificados, y sobre todo que no existe ninguna seguridad para quien se sube a los mismos; yo les pido que nos ayuden y no se suban a unidades que no tengan su holograma oficial a la vista.