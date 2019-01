“Sin planeación recortes en programas a jóvenes. Se paga una promesa populista”: PRI

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Sin claridad los recortes federales hacia programas para la población juvenil, lamentó la regidora capitalina Hazel Montejano García, presidenta de la comisión de Educación, Juventud y Deporte del Ayuntamiento capital, después que al Instituto de la Juventud del Estado se le redujo hasta un 70 por ciento su presupuesto.

“Son recortes muy fuertes que no están bien planeados, pues quienes más necesitan es la niñez y es la juventud por situaciones de la problemática que trae esta generación y se necesitan programas que no sean solamente asistencialistas o únicamente becas”, expuso.

La regidora municipal por el PRI abundó que pega de manera directa en las dependencias tanto federales como estatales dedicadas a los jóvenes, pero de manera particular en los institutos municipales.

“Es preocupante porque estos institutos son de reciente creación y apenas están buscando recursos federales que lamentablemente no van a contar con ellos”, remarcó.

Montejano García advirtió de paso en torno a las consecuencias que pudiera traer a futuro esta baja de apoyos: “de algún lado tenia que salir ese recurso para los ninis y tuvieron que recortar a estados y municipios, esa es la factura que se está pagando por una promesa de campaña que fue populista pero los académicos que nos hemos dedicado a la juventud vemos que puede tener un bajo impacto y quien más lo va resentir será esta generación”.

Este año inició el proyecto Jóvenes Construyendo el Futuro, enfocado a muchachos de entre 18 a 29 años que no estudian ni trabajan, quienes recibirán apoyo monetario.