Sin mayor problema acudiré a evento con AMLO: MOS

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Gobernador del Estado de Aguascalientes Martín Orozco Sandoval, adelantó que sin mayor problema se hará presente en la visita del Presidente de México Andrés Manuel López Obrador este viernes en la Velaria de Expo Plaza en esta entidad.

Cuestionado tras la polémica desatada por los gobernadores de oposición al gobierno federal que han sido abucheados durante las visitas del jefe de la nación, en el caso de Orozco Sandoval, asegura que está preparado para lo que venga.

Aunque el propio López Obrador ha comentado que los gobernadores que no quieran asistir a sus eventos se pueden quedar en su oficinas, en su caso reiteró que estará presente en el evento de presentación de programas sociales,

“Es más, cómo les voy a quedar mal a los que ya convocaron”, ironizó.

Consideró que las cortesías políticas no se deben de perder, reconociendo en todo momento la investidura y la institución federal que representa López Obrador a quien se le brindara todo el respeto durante su estancia en la entidad.

Para concluir, puntualizó que si otros no respetan las instituciones, como lo es el gobierno del estado, lo respeta, aunque en lo personal no va a caer en un choque con nadie.