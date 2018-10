Sin margen de error en Necaxa: González

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Rubén González atendió a medios de comunicación luego de terminar con una sesión de entrenamiento en Casa Club.

El ‘Oso’ declaró que el parón por fecha FIFA les vendrá bien para afinar detalles.” La verdad nos viene bien para afinar detalles, estar atentos en todo momento, estamos cerca todavía, pero sabemos que todos los partidos se tienen que jugar a muerte. Ahorita tenemos la suerte de seguir a cuatro puntos, si dejamos escapar otro partido se nos va a hacer lejos la liguilla”.

“Sirve mucho porque hay más tiempo de trabajar, hay más tiempo de analizar lo que se ha hecho mal, lo que se ha hecho bien y creo que con los planes de trabajo que se generan al día vamos a llegar muy bien para el siguiente partido”, agregó el dorsal 24 del equipo de Aguascalientes.

Rubén también dijo que ha sido frustrante el hecho de que no se hayan presentado los resultados. “Los culpables somos todos, nosotros sabemos que jugamos bien y los resultados no llegan, es frustrante”.

Acerca de cómo encarar la recta final del Apertura 2018, el centrocampista de los Rayos expresó lo siguiente. “Tenemos que saber manejar la presión porque quedan cinco partidos, no podemos dejar ir puntos, tenemos que seguir manteniendo el juego que hemos generado, sólo que nos ha faltado el gol”.

De igual manera, comentó que deberán jugar los partidos que quedan como si fueran finales. “Los cinco partidos restantes son como finales, a muerte, debemos ir punto a punto, obvio esperemos sacar los tres puntos en cada partido, esa es la mentalidad que tenemos y vamos a estar trabajando para cerrar bien el torneo”.

González explicó también que siguen pensando en la fiesta grande. “Sí, es lo que todos tenemos en mente, por lo que vamos a luchar y es lo que queremos todos juntos”.

Por último, el jugador consideró que quizás les ha fallado el último toque para aprovechar de mejor manera las jugadas creadas. “Nos ha faltado ser más solidarios con el compañero, yo creo que a veces hemos podido tener el pase al jugador que está en mejor posición y quizás hemos querido cada quien hacer el gol por lo mismo de cómo se han dado los resultados”.