Sin luces de la 4ª Transformación: Antorcha Campesina

Gilberto Valadez

Aún en espera de que se concreten los cambios anunciados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, mismos que no se han visto, declaró Pedro Pérez Gómez, dirigente local de Antorcha Campesina.

“No hemos visto esa Cuarta Transformación de la que se ha hablado, pero por el bien de México esperamos que sí se cumpla con lo prometido y en todo caso allí estaremos”, adelantó.

Por lo pronto, Pérez Gómez informó que alrededor de 50 mil afiliados a esta agrupación comenzarán a protestar en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, contra los recortes anunciados por el gobierno federal.

“Esto significa que en 2019 se negarán servicios necesarios a nuestros pueblos y colonias como agua, luz, drenaje y pavimentos, lo cual agravará la pobreza y marginación de millones de mexicanos”, destacó.

Aunque consideró positivos algunos apoyos que el gobierno de López Obrador ha anunciado para sectores vulnerables y que serán destinados de manera directa sin intermediarios, el líder local de Antorcha Campesina no descartó que ello tenga fines electorales.

“El partido en el poder trata de conservarlo para el siguiente periodo, como entregando las tarjetas. Nosotros digamos que no estamos en desacuerdo en lo que ha señalado, tienen derecho a hacer la lucha como lo hizo el PRI en su momento la lucha y el PAN también. Pero que sea más equitativo”, comentó.