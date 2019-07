Sin información Claudio González por exhumaciones en Jardines Eternos

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Claudio González Muñoz, secretario de Servicios Públicos de la alcaldía de Aguascalientes, descartó tener información en torno a la presunta exhumación de cuerpos en un panteón de la ciudad.

“Con asombro escuché una noticia de esto, yo realmente no tengo conocimiento del tema. Creo que el director de Panteones (José Palomino), sí. Yo cuando lo cuestioné no teníamos información al respecto y él ha dado unas declaraciones del tema. Desafortunadamente yo no tengo ningún conocimiento de ello”, declaró en entrevista colectiva.

A inicios de la semana, circuló un video en torno a una presunta exhumación de restos humanos en el panteón Jardines Eternos 2000 que está ubicado al oriente de la ciudad. El traslado de cuerpos se habría hecho sin consentimiento de los correspondientes familiares.

González Muñoz recalcó que en todo caso los propietarios del cementerio debieron acudir a la dependencia, para hacer los pagos correspondientes a una exhumación.

– ¿Pero es responsabilidad del Municipio este tipo de situaciones?

– El panteón primero es privado. La relación que tiene el Municipio en estos aspectos es que cualquier panteón, privado o del estado, tiene que pagar su derecho por exhumar y en base la ley de salud del estado. Ahí entra la parte del Instituto de Salud que es quien regula cuando van a exhumar. Cuando tienen permiso, tienen que hacer un pago con nosotros.

– ¿Pero hicieron un pago con ustedes?

– No tenemos ningún pago que nos hayan realizado. Entiendo que están haciendo obras de remodelación dentro del panteón, entiendo que no tienen permiso, pero eso es tema de Desarrollo Urbano.

– ¿Es válido que retiren el cuerpo de un familiar en un panteón?

– Si es un hecho que suceda así, no está permitido. Que me conste que lo hicieron, no tengo noticias. Pero si lo hubieran hecho, no es algo que está legalmente permitido, pues tienen que tener la autorización de los familiares.

– ¿Qué tipo de sanción puede haber para el dueño de un camposanto por esto?

– Habrá que ver qué estipula la Ley de Salud.

– ¿Pero si hay sanciones?

– Debe de haber.

El funcionario municipal dijo que en todo caso, los familiares de deudos pueden presentar denuncias ante el Instituto de Salud o en la Fiscalía del estado, en donde ya existiría una querella.