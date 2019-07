Sin fecha en el Congreso de Aguascalientes para elegir al nuevo auditor

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Sigue en veremos la publicación de la convocatoria para iniciar con el proceso de elección de un nuevo titular en el Órgano Superior de Fiscalización de Aguascalientes (Osfags). Entidad que desde abril último se encuentra acéfala.

La diputada Karina Eudave Delgado, presidenta de la comisión de Vigilancia en el Congreso del Estado, justificó que la publicación del documento que corresponde a su área se atrasó debido a los temas analizados en el periodo ordinario que culminó el pasado domingo.

“Tuvimos varias iniciativas que estuvieron mandando del Ejecutivo, estuvimos adentrados en ese tema, estamos platicando con la comisión para ver si podemos tener una convocatoria en el siguiente periodo o posiblemente en un extraordinario. Estaremos viendo los tiempos y que no nos metamos en controversia con otros temas”, dijo la legisladora por el PAN.

– ¿Pero no hay plazo para ya tener la convocatoria?

– Aún no tenemos fecha, estamos en el análisis de cuando sería prudente sacar la convocatoria.

Por lo pronto, Eudave Delgado adelantó que la comisión de Vigilancia tendría reunión en el transcurso de la semana, donde pudieran definir tiempos y fechas para el documento en cuestión.

El Osfags se quedó acéfalo desde abril luego de la renuncia del auditor Héctor León Acero Lozano, cuando apenas tenía dos meses en el cargo y que fue promovido precisamente por la mayoría del PAN en el Congreso.

Desde hace casi tres meses, Yolitzin Rodríguez Zendejas ha venido fungiendo como encargada del despacho.

El Congreso de Aguascalientes inició el domingo un periodo de receso que culminará hasta el 15 de septiembre próximo.