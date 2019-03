Sin denuncias por cobro de cuotas a antreros: SSPE

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Asegura el Secretario de Seguridad Pública Estatal, Porfirio Javier Sánchez Mendoza que no existe ninguna denuncia formal por cobros de cuotas o amenazas a propietarios de antros en la ciudad.

Lo anterior tras de que el Presidente de la Cámara de Comercio (Canaco), Rubén Berumen de la Cerda denunciará que propietarios de centros nocturnos estaban siendo visitados por la delincuencia para pedirles dinero a cambio de no quemarles sus negocios o hacerles daño a ellos o sus familias.

“Mire, realmente nosotros no tenemos ninguna denuncia porque ese tipo de locales tengan algún requerimiento por parte de algunas personas, no lo hay”.

El jefe policiaco explicó que se reunió con el propio dirigente de la Canaco, quien le expresó algunas inquietudes, sin formalizar ningún caso concreto.

De la misma manera se solicitó informes a la Fiscalía General de Aguascalientes, quien tampoco cuenta con información de que se estén dando estos sucesos del llamado cobro de piso en antros de Aguascalientes, insistió.